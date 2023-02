Polémique autour de la navigatrice Clarisse Crémer : Banque populaire se retire du Vendée Globe

"Banque Populaire regrette la situation actuelle et comprend l’émotion qu’elle a suscitée auprès du public", déclare l'entreprise, qui rappelle son engagement "depuis plus de 30 ans dans le monde de la Voile". Le groupe précise par ailleurs qu'il continuera à s'impliquer dans ce sport, notamment en accompagnant "les clubs, les écoles, les équipes de France de voile et son Team de course au large sur tous les océans du monde".

Clarisse Crémer avait annoncé le 2 février que son sponsor, Banque populaire, avait décidé de ne pas la reconduire comme son skipper à la barre du trimaran. En cause, un changement dans la réglementation de l'épreuve qui oblige les marins à se qualifier pour participer à la course, mais aussi sa très récente maternité, selon la navigatrice, qui l'aurait empêché d'être présente aux courses qualificatives.

"J'ai bien sûr pris du retard face aux autres concurrents au départ, cette maternité m'ayant empêchée d'être présente sur les courses qualificatives pendant un an", reconnaît-elle. "Aujourd’hui, Banque populaire décide que cela représente pour eux un 'risque' qu'ils ne souhaitent finalement pas courir", avait regretté celle, qui avait, lors de la précédente édition, terminé 12e, établissant un nouveau record féminin pour ce tour du monde en solitaire et sans escale.