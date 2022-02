Polémique Kurt Zouma : deux combattants de MMA veulent en découdre avec le joueur

"Si tu es un dur connard, essaye de me frapper. Quelle merde. Aucune tolérance pour la cruauté animale", a ainsi écrit sur Twitter le combattant polonais Jan Blachowicz. Dans le même registre, le combattant britannique Muhammad Mokaev a écrit qu'il "adorerait lui donner une claque pour qu’il ait l’air innocent devant moi, comme le chat".

Les deux chats du joueur lui ont été retirés et le club anglais de West Ham a annoncé mercredi avoir infligé au défenseur international français la "plus grosse amende possible" suite à cette affaire. Le montant maximal d'une amende qu'un club peut infliger à son joueur est généralement de deux semaines de salaires, ce qui, dans le cas du Français, s'élèverait à près de 300.000 euros au total. "Le joueur a immédiatement accepté l'amende et a demandé que le montant soit versé à une organisation de protection des droits des animaux", a précisé le club.