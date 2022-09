Déplacements en char à voile : Christophe Galtier reconnaît une "blague de mauvais goût"

"Ce n'était pas le moment", a reconnu Galtier. "C'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment." Pour autant, le technicien a défendu les pratiques de son club, citant en exemple un récent déplacement par la route pour aller à Lille, et non par la voie des airs. "J'ai des joueurs qui font très attention au climat, j'ai des joueurs sérieux, on a un club qui fait attention. On a fait 2h45 de bus pour aller à Lille, au retour 2h45 de bus, on est conscient des enjeux sur le plan climatique", a-t-il fait valoir.

Très à l’aise dans sa communication depuis sa nomination au poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain, l’homme de 56 ans a commis son premier impair de communication. "Je crois qu'en France, ce n'est plus possible de faire de l'humour... Même si ma blague n'était pas top et je l'ai su rapidement en rentrant à la maison", a-t-il conclu en assurant qu’il avait compris la leçon.