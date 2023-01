Le président de la FFF, Noël Le Graët, mis sur la touche

C'est donc le vice-président de la FFF, Philippe Diallo, qui assure l'intérim à ces deux fonctions. À son poste depuis un peu plus d'un an, après le départ de Brigitte Henriques au CNOSF, il devient donc provisoirement l'homme le plus important du football français. Après une brève expérience de footballeur, du côté des équipes jeunes du FC Nantes, ce fils d'un boxeur sénégalais s'est (re)dirigé vers les bancs de Sciences Po. Par la suite, il a gravi, un à un, les échelons dans les instances du ballon rond. Au point d'y occuper, au moins pendant quelques semaines, la fonction la plus prestigieuse.