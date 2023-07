À 56 ans, le vétéran du football mondial Kazuyoshi Miura ne compte raccrocher les crampons

Connu sous le nom de King Kazu au pays du Soleil-Levant, ce globe-trotter a fait ses débuts en 1986 avec le club brésilien de Santos, où ont joué Pelé et Neymar, et a également évolué au Japon, en Italie (Genoa), en Croatie (Dinamo Zagreb) et en Australie (Sydney FC). Parmi les joueurs les plus connus d'Asie dans les années 1990, l'ancien international japonais (55 buts en 89 sélections), qui a inspiré l'auteur de Captain Tsubasa (un manga plus connu en France sous le nom d'Olive et Tom), a contribué à mettre le football nippon sur la carte lorsque la J-League professionnelle a été lancée en 1993.

À l'aube d'entamer sa 38e saison, le plus vieux footballeur professionnel, l'un des rares à avoir joué sur quatre des cinq continents (Amérique du Sud, Asie, Europe, Océanie), n'a pas l'intention de raccrocher de sitôt. Il souhaite continuer à jouer au plus haut niveau jusqu'à 60 ans. "Il y aura des moments où je ne participerai pas aux matchs, mais je veux rester motivé et faire ce que je peux là où je peux", a-t-il récemment affirmé dans les pages du quotidien Nikkan Sports. Inusable, on vous dit.