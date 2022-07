Pour assister à des matchs de l'Euro 2016, Michel Platini et Sepp Blatter devront "acheter leur billet"

Briguer la présidence de la Fifa, c'est bien joli, mais il a des plaisirs plus simples dans la vie. Comme se rendre au stade pour aller voir un match de football. On le sait, le président (suspendu) de la Fédération internationale de ce sport (Fifa), Sepp Blatter, et son homologue de l'Union européenne (UEFA), Michel Platini, ont été tous deux suspendus ce lundi de "toute activité dans le football". Mais qu'est-ce que cela signifie, au juste ? On a compris qu'ils ne peuvent désormais plus agir à aucun niveau dans un organisme officiel lié au foot, ni dans un club inscrit dans une compétition organisée par une fédération quelle qu’elle soit. Certes. Mais quid d'aller voir un match ?

EN SAVOIR + >> Suspendus 8 ans, Blatter estime "avoir été traité comme un punching-ball" et Platini dénonce "une mascarade"

Eh bien oui, le Suisse et le Français ont encore le droit de se pointer dans une enceinte sportive, au nom "du principe du respect des droits de l'Homme", indique une source proche de la Fifa à l'AFP. Mais il y a un mais, précise-t-elle : "Tous deux sont libres d'acheter un billet, que ce soit pour assister à un match du FC Viège (ville natale de Sepp Blatter, ndlr) ou de l'équipe de France. Mais ils ne sont pas autorisés à recevoir une invitation gratuite pour la zone VIP." Maline, l'instance internationale a même anticipé une éventuelle ristourne : "Ils ne peuvent pas non plus avoir d'activités liées au football, comme un travail de commentateur ou de consultant pour une chaîne de télévision." Les droits de l'Homme ont des limites.

À LIRE AUSSI (SURTOUT POUR VOUS, SEPP BLATTER ET MICHEL PLATINI) >> Comment se procurer les premiers billets pour PSG-Chelsea ?