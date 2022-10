Présidentielle au Brésil : Raí apporte son soutien à Lula, qui le remercie sur Twitter

Raí était convié à la cérémonie pour remettre le Prix Socrates à l'attaquant sénégalais Sadio Mané. L'appellation de cette nouvelle récompense fait référence au milieu légendaire de la Seleçao dans les années 80 qui s'était rendu célèbre pour son engagement lors de la redémocratisation du Brésil après la dictature militaire. Décédé en 2011, il est également le frère aîné de Raí.

Sur scène, Raí a donc tenu à saluer l'engagement passé de son frère, tout en le mettant en perspective avec le vote des Brésiliens prévu dans deux semaines : "On pense aussi à mon pays qui va avoir une décision à prendre à la fin du mois pour un monde meilleur. On sait tous de quel côté Socrates serait. On serait tous derrière lui. C’est important pour le Brésil et le monde entier", a indiqué Raí, avant de faire avec ses doigts le signe "L" renvoyant à Lula.