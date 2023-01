France-Danemark : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale du Mondial de handball 2023 ?

Qui prendra sa revanche et se hissera sur le toit de la planète handball ? Réponse ce dimanche 29 janvier. Le coup d'envoi de cette finale entre la France et le Danemark sera donné à 21h depuis la Tele2 Arena de Stockholm (Suède), à suivre sur TF1 et MYTF1. La rencontre sera également commentée en live sur TF1info.