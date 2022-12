"Merci les Bleus" : ce que vous réserve le documentaire événement diffusé ce mardi soir sur TF1

Ce qui fait le sel de ce film de deux heures, c’est de voir à l’intérieur du groupe. "Les moments les plus forts se passent dans les vestiaires", estime Benoît Daniel, "c’est très proche du match, il y a une telle intensité, une telle émotion". "Quand Kylian (Mbappé) prend la parole à la mi-temps de la finale, cela donne une lecture du match qui est vraiment différente. Tu comprends sa mentalité, le rôle qu’il a dans cette équipe et son impact, au-delà du joueur qu’il est, sur ses coéquipiers", raconte-t-il. "D’habitude, ce sont les cadres - Varane, Lloris, Giroud et même Mandanda - qui motivent leurs coéquipiers. Cette fois, c'était Kylian qui a pris la parole. Et quand on voit ce qu’il s’est passé après, ça prend tout de suite une autre dimension. Tu comprends à travers cette séquence pourquoi les Bleus sont revenus dans le match et ont livré cette prestation énorme", met-il en avant.