PSG : Emmanuel Macron aurait tenté de convaincre Mbappé de rester

L'avenir du joueur français est devenu une affaire d'État. Emmanuel Macron souhaiterait que le champion du monde 2018 ne signe pas au Real Madrid, selon les informations du journal espagnol El Mundo. Dans un article publié ce jeudi 17 février, le quotidien a affirmé que le président de la République aurait cherché à convaincre en personne Kylian Mbappé de rester au PSG. Amateur de football et bien que supporter de l’OM, Emmanuel Macron aimerait que l'attaquant reste au moins une saison de plus en France. Une course contre la montre alors que le contrat de l'attaquant français au PSG s'achève bientôt, en juin prochain.