PSG : excédé par les questions sur Las Vegas, Laurent Blanc quitte sa conférence de presse

"Je le vois venir gros comme un camion donc je vais anticiper : c'est la meilleure chose que l'on pouvait faire, avoir du repos. J'espère que tous en ont bien profité, y compris les membres du staff technique et médical." Ce jeudi, Laurent Blanc a débuté sa conférence de presse sur les chapeaux de roue, évoquant, sans qu’aucune question à ce sujet n’ait (encore) été posée, le fameux voyage de trois jours à Las Vegas, faisant même référence au kinésithérapeute, Dario Fort, et à l’entraîneur adjoint, Zoumana Camara, ayant accompagné Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Marco Verratti et Salvatore Sirigu. C’est ensuite que la discussion a un peu dérapé.

Laurent Blanc : "Tiens, maintenant c'est une femme qui me pose la question..."

Car le coach n’a pas souhaité développé, malgré l’instance des journalistes. "Je vais couper court : je ne pense rien, je ne commente rien des vacances de mes joueurs. C'est leur vie privée, ils font ce qu'ils ont à faire." Avant de s’étonner ainsi quand une consoeur est revenue à la charge : "Tiens, maintenant c'est une femme qui me pose la question..." Le technicien aurait d’ailleurs pu s’en tirer, si les choses en étaient restées là, avec cette plus jolie pirouette : "On aura deux jours de congés après le match de Rennes (vendredi). Peut-être que cette fois les joueurs iront à Amiens. Je pense que ça vous intéressera beaucoup moins."

Mais les choses n’en sont pas restées là, justement, un reporter ayant cru bon de verser cette ultime goutte d’eau dans le vase déjà bien rempli : "Laurent, est-ce que vous auriez aimé être invité à la pool party à Vegas avec vos joueurs ?" À ce moment-là, Blanc s’est levé et s’est mis à marcher en direction de la sortie. Alors le journaliste a tenté de se justifier : "La question était une commande !" Réplique cinglante de l’entraîneur, juste avant de tourner les talons : "Tu obéis, t’as zéro personnalité." Vivement les vacances, hein.