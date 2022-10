PSG : la mise au point de Kylian Mbappé qui n'a "jamais demandé à partir en janvier"

Pour sa défense, l’international français a déclaré que son entourage se trouvait au match de son petit frère, Ethan, qui jouait avec le PSG U19 le même jour. "On est tombé des nues quand on l'a appris. Après, il faut faire avec, on avait un match à jouer. Je voulais juste dire que c'est complètement faux, moi, je suis très content ici", a rapporté le joueur du PSG.

Le lendemain, une nouvelle affaire a éclaté autour du PSG, encore en rapport avec Kylian Mbappé. Le club de la capitale aurait recruté une "armée numérique" pour nuire à ses opposants et, selon Mediapart, pour nuire à certains de ses joueurs dont le natif de Bondy. "Je suis joueur de foot, le plus important pour moi, c'est de jouer, de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, si je commence à trop m'éparpiller je vais me fatiguer très vite", a déclaré le Français après qu’un journaliste lui ait demandé si cette information l’affectait.