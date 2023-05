PSG : le capitaine Marquinhos prolonge jusqu'en 2028

Il n'est pas près de quitter la capitale. À un an de la fin de son bail, Marquinhos a renouvelé, ce vendredi 19 mai, son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le club "est heureux d'annoncer avoir trouvé un accord avec Marquinhos pour une prolongation de son contrat. Le défenseur brésilien de 29 ans et les Rouge et Bleu vont poursuivre leur aventure ensemble jusqu’au 30 juin 2028", a-t-il indiqué dans un communiqué. Les deux parties sont donc liées pour cinq années supplémentaires.