PSG : le départ de Messi a fait perdre au club des millions d'abonnés sur Instagram

Du côté du club, on ne doit toutefois pas franchement s'affoler, le PSG restant de très loin le club français le plus puissant sur Instagram. Son dauphin, l'Olympique de Marseille, comptabilise... trois millions d'abonnés au total. Et les Parisiens peuvent se consoler avec Kylian Mbappé (104 millions d'abonnés) et Neymar Jr (209 millions), toujours dans l'effectif et largement suivis sur les réseaux sociaux.