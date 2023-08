"Je me sens plutôt bien" : les premiers mots de Sergio Rico à sa sortie de l'hôpital

Après presque trois mois d'hospitalisation, le gardien remplaçant du PSG Sergio Rico a pu quitter l'hôpital. Vendredi 18 août, le footballeur est enfin sorti de l'hôpital Virgen del Rocío de Séville au bras de son épouse, Alba Silva, devant les quelques journalistes venus recueillir ses premiers mots, trois mois après un grave accident de cheval en mai dernier dans le sud de l'Espagne. L'Espagnol de 29 ans est apparu amaigri et visiblement ému.

"Je me sens plutôt bien malgré le fait que l'anévrisme n'est pas complètement maîtrisé. Il nous faut encore quelques mois de tranquillité, de calme, pour continuer à récupérer à la maison", a-t-il déclaré devant l'hôpital sévillan. "On dit que le cerveau est intelligent et qu'il efface ce type d'événement. C'était un rêve. Je me suis réveillé à l'hôpital et Dieu merci, je peux sortir aujourd'hui...", s'est-il réjoui. Et d'ajouter : "Je me sens très excité et très heureux".