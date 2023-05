Suspendu par le PSG, Lionel Messi de retour à l'entraînement

La semaine dernière, les dirigeants avaient suspendu Messi "plusieurs jours" après sa virée saoudienne. Plusieurs médias avaient alors évoqué une durée de deux semaines, sans salaire, un délai non confirmé par le club. Six jours plus tard, revoilà le champion du monde argentin avec le survêtement du PSG.

Une nouvelle étape dans ce feuilleton, après ses excuses publiées vendredi sur Instagram. "Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends la décision du club. Je demande pardon à mes partenaires et au club", avait-il expliqué en espagnol.