PSG-Maccabi Haïfa : 14 personnes interpellées

Il n'y a pas que sur le rectangle vert que les yeux étaient rivés ce mardi soir à Paris. Si le PSG s'est largement imposé face au Maccabi Haïfa pour valider son ticket en huitième de finale de Ligue des champions (7-2), les autorités craignaient des débordements en marge de la rencontre. Le match présentait "des risques élevés de troubles à l'ordre public", selon la préfecture de police, qui avait déployé plus de "800 policiers et gendarmes" aux abords du Parc des Princes et dans la ville de Paris.

En fin d'après-midi, plusieurs centaines de fans du Maccabi Haïfa se sont rassemblés place de la Concorde, avant de défiler sur les Champs-Élysées, puis de se rendre par petits groupes dans le métro, direction l'enceinte de la porte de Saint-Cloud. À ce moment, aucun incident n'était à déplorer, selon une source policière à TF1/LCI.