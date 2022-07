Christophe Galtier au PSG : vers une officialisation ce mardi

Le PSG mise sur Christophe Galtier. L'entraineur français doit être intronisé mardi lors d'une conférence de presse à 14h au Parc des Princes, selon l'AFP et plusieurs médias. L'ancien coach de l'OGC Nice et Lille se serait engagé pour deux saisons avec un objectif : remporter enfin la Ligue des champions.

Sollicité par l'AFP, le club champion de France n'a pas confirmé la signature de son nouveau technicien, ni le départ de son prédécesseur argentin Maurico Pochettino après seulement un an et demi aux commandes. Mais lundi soir, il ne s'est pas caché non plus, en affichant Galtier devant les caméras des fans et des médias, aux côtés du nouveau conseiller sportif Luis Campos dans la cour de la "Factory", le siège administratif du club à Boulogne-Billancourt, au sud-ouest de Paris.