"Nous n'aurions pas dû" : 4 joueurs du PSG présentent leurs excuses après des chants injurieux contre l'OM

"Nous regrettons sincèrement des paroles que nous n'aurions pas dû tenir", peut-on lire dans le message diffusé sur Instagram ou X (ex-Twitter). "Nous sommes bien conscients de l'impact de nos gestes et de nos mots vis-à-vis du public, notamment des plus jeunes qui rêvent devant un match de foot", poursuivent-ils. "À l'avenir, nous ferons tout pour respecter plus encore notre devoir d'exemplarité."

Si les joueurs souhaitent aujourd'hui faire amende honorable, ils devront toutefois s'expliquer le 5 octobre, lors de la prochaine séance de la commission de discipline de la LFP. Une audition également prévue pour les représentants du club qui interviendra au lendemain du déplacement en Ligue des champions à Newcastle.