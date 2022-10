PSG-OM : invincibilité, classement... Un Classique riche en enjeux

Si l'air est plus léger sur la Canebière, les Parisiens sont, eux, en pleine tourmente médiatique. Ces derniers jours, les affaires extra-sportives se sont accumulées du côté de la capitale. Entre les envies de départ supposées de Kylian Mbappé, les révélations de cyberharcèlement à l'encontre de médias, de clubs concurrents et jusqu'à ses propres joueurs ; ou encore les pertes colossales essuyées lors du dernier exercice (plus de 300 millions d'euros), les projecteurs ne sont clairement pas braqués sur les performances de Lionel Messi et compagnie sur le terrain.

Un contexte particulièrement difficile qui a de quoi irriter l'entraîneur Christophe Galtier. "Quand vous êtes l'entraîneur du PSG vous êtes très exposé mais là c'est très particulier, c'est tous les jours. Je suis persuadé que quand ce soir je vais rentrer à la maison, il y aura encore quelque chose. Ce n'est pas une pression pour moi mais c'est très agaçant et désagréable de ne pas parler football et de mon métier", a-t-il lâché en conférence de presse. "Il faut avoir de la maîtrise, de l'expérience et un certain âge pour gérer au mieux tout ça. Mais vous ne parlez jamais de football", déplore-t-il. "Je m'aperçois que match après match, conférence après conférence, on parle 1 minute 30 de football sur quinze minutes. On est que sur de l'extra-sportif", fustige-t-il encore.