Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre Real Sociedad-PSG ?

Après une première manche maîtrisée (2-0), le Paris Saint-Germain retrouve la Real Sociedad, mardi (21h), en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Un choc à suivre sur Canal+ Foot et RMC Sport 1.

Le PSG face à ses démons, les matchs retours en phase finale de la Ligue des champions. Souvent mis en difficulté lors des deuxièmes manches après de premières confrontations maîtrisées, le club de la capitale affronte la Real Sociedad ce mardi soir (coup d'envoi à 21h, à suivre en live commenté sur TF1Info).

Après 90 minutes de bonne facture au Parc des Princes, conclues sur le score de 2-0, les coéquipiers de Marquinhos se déplacent sur la pelouse du stade bouillant d'Anoeta face à des Basques actuellement en grande difficulté, avec la ferme intention de ne pas rebasculer dans leurs vieux travers.

Une dynamique empoisonnée par le feuilleton Mbappé

S'ils partent largement favoris, la méfiance est de mise pour les Parisiens qui traversent de fortes turbulences. En cause : un bras de fer qui semble avoir débuté entre l'entraîneur Luis Enrique et Kylian Mbappé, après que le prodige de Bondy a annoncé au vestiaire et à la direction son départ libre l'été prochain. Longtemps indiscutable, la star a été rapidement remplacée lors des deux dernières rencontres du PSG, terminées sur de pâles matchs nuls contre Rennes (1-1) et Monaco (0-0).

Bien que le technicien espagnol ait évoqué une décision strictement sportive, répétant qu'"il faudra s'habituer à jouer sans Kylian Mbappé", l'attitude du principal intéressé a interpellé, renforçant la thèse du (gros) malaise entre les deux hommes. Sans rejoindre le banc, l'attaquant français a pris tout son temps pour contourner la pelouse avant de s'asseoir en tribunes aux côtés de sa mère.

L'épisode pourrait laisser des traces. À l'approche du rendez-vous crucial de mardi, après deux ans d'absence dans le "final 8" de la C1, l'ancien sélectionneur de la Roja prend le risque de se couper de son meilleur buteur. Un potentiel psychodrame qui tombe au mauvais moment, alors que le club aux 11 titres de Ligue 1 parait marquer le pas dans le jeu. De quoi nourrir de sérieux doutes quant à la suite du destin européen des Parisiens, passés maîtres dans l'art de dilapider leur avance sur la scène continentale.

Toujours est-il qu'une élimination à ce stade de la compétition face à un tel adversaire, qui reste sur cinq revers lors de ses six dernières rencontres, demeurerait une énorme surprise, doublée d'une terrible désillusion. Mais la saga Mbappé apporte sans aucun doute une dose d'incertitude dans une double confrontation dont l'issue devrait, en théorie, ne faire aucun doute. Épilogue prévu ce mardi dès 21h sur Canal+ Foot et RMC Sport 1 et en live commenté sur TF1Info.