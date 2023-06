PSG : grièvement blessé, Sergio Rico parvient désormais à communiquer

Pour autant, le portier de 29 ans reste, pour l'instant, en soins intensifs. Mais Alba Silva veut croire que sa santé sera bientôt suffisante pour qu'il puisse sortir de cette unité d'urgence dans les prochains jours. "Ce sera le plus vite possible, je l'espère", affirme-t-elle. "Mais les médecins doivent être sûrs, et ils n'ont pas encore décidé. On leur fait confiance", ajoute-t-elle.