PSG : Sergio Rico toujours dans un état "stable" mais grave

Près d'une semaine après son accident, Sergio Rico est encore loin d'être sorti d'affaire. Le portier espagnol, qui a subi une lourde chute à cheval lors d’un pèlerinage à El Rocio, se trouve toujours à l'unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocío de Séville.

Et selon l'établissement médical, aucune évolution majeure de son état de santé n'a eu lieu au cours des dernières 24 heures. "Sergio Rico reste stable et aucun changement significatif n’est à signaler au cours des dernières 24 heures. Son état général reste grave", indique l'hôpital, dans un communiqué publié ce vendredi et relayé par ABC Sevilla. "Il reste dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocío de Séville sous l’effet de la sédation, surveillé et soigné de manière multidisciplinaire par l’équipe de médecine intensive et d’autres spécialistes", ajoute le texte.