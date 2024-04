PSG : un an après son grave accident, Sergio Rico bientôt de retour à l'entraînement ?

Victime d'un grave accident de cheval en mai 2023 et plongé dans le coma, Sergio Rico pourrait bientôt faire son retour sur les pelouses. Selon RMC Sport, le gardien remplaçant du PSG a reçu le feu vert des médecins.

Sergio Rico sur le chemin du retour. Le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain, lourdement accidenté à cheval en mai 2023, pourrait bientôt reprendre l'entraînement. D'après les informations de RMC Sport, l'Espagnol, victime d'un traumatisme crânien et placé en soins intensifs, aurait reçu le feu vert des médecins du PSG pour retrouver Kylian Mbappé et ses coéquipiers sur les pelouses, potentiellement à la fin du mois d'avril.

À 30 ans, l'ancien portier du FC Séville a toujours indiqué qu'il souhaitait reprendre son activité de footballeur, après avoir été plongé dans le coma durant de longues semaines et perdu une vingtaine de kilos. "Le plus important est de retrouver la compétition et mes coéquipiers", confiait-il en début d'année au micro de Canal+. "Je dois tout au football, c'est toute ma vie. Personne ne veut mourir, mais si j'avais dû arrêter le foot, cela n'aurait pas valu la peine."

Quelques semaines plus tôt, auprès de la chaîne officielle du club, il indiquait vouloir "être avec l'équipe avant la fin de la saison". Un pari visiblement en passe d'être réussi, avant de se poser la question de son avenir. Absent des terrains pendant un an, barré par la concurrence, l'homme aux 13 matchs de Ligue 1 pourrait quitter le club de la capitale au 30 juin. Son contrat actuel court en tout cas jusqu'à cette date.