PSG : victime d'une entorse à la cheville, Warren Zaïre-Emery ne rejouera pas en 2023

Le jeune milieu de terrain s'est blessé samedi soir, lors de sa première sélection en Bleus contre Gibraltar. Son club, le PSG, a annoncé que le jeune prodige était atteint d'une entorse, et qu'il ne rejouerait pas jusqu'à la fin de l'année.

Le verdict est tombé. Le jeune milieu de terrain des Bleus et du PSG, Warren Zaïre-Emery, souffre d'une "entorse de gravité moyenne à la cheville droite", et ne rejouera pas en 2023, a annoncé le club parisien ce lundi 20 novembre. Le jeune prodige a été touché samedi soir à la cheville, lors de sa première sélection en équipe de France, juste après avoir marqué son premier but.

En dépit de l'absence de fracture, "ça reste une blessure importante qui va demander certainement (...) plusieurs semaines", avait antiticpé déclaré Didier Deschamps lors de l'émission dominicale Telefoot, au lendemain du match contre Gibraltar.

Deux matchs de Ligue des champions manqués

Warren Zaïre-Emery "restera en soins jusqu'à la trêve hivernale", a précisé dans un communiqué le PSG. Le club parisien devra notamment faire sans son joueur de 17 ans lors des deux prochains matches décisifs de Ligue des champions contre Newcastle et Dortmund. "WZE", élément clé de l'équipe de Luis Enrique malgré son très jeune âge, manquera également au moins cinq matches de Ligue 1 avant de retrouver les terrains en 2024.

Nouveau prodige de l'équipe de France, Warren Zaïre-Emery a été blessé au moment d'inscrire le troisième but des Bleus contre Gibraltar, à la 16e minute de jeu, sur un tacle non maîtrisé du défenseur de Gibraltar Ethan Santos, exclu dans la foulée pour ce geste. Zaïre-Emery a logiquement quitté les Bleus dans la foulée du match contre Gibraltar à Nice et n'est pas du voyage en Grèce, où la France joue mardi pour le compte des qualifications à l'Euro-2024 son dernier match de l'année.