Qatar : les enjeux d'un Mondial pas comme les autres

La compétition s'annonce très ouverte. Alors quelles sont les chances des Bleus ? Une certitude, Didier Deschamps devra faire sans deux pièces maîtresses. Paul Pogba et N'Golo Kanté sont blessés. D'autres joueurs, nombreux, sortent à peine de l'infirmerie. "Là aujourd'hui, on part avec a priori un certain désavantage par rapport à des joueurs qui vont nous manquer. Mais peut-être que des choses vont se mettre en place, que des jeunes vont se révéler pendant cette compétition. Les certitudes, on les a en attaque, on a des joueurs fantastiques". À commencer par Kylian MBappé, 23 ans, et Karim Benzema, 34 ans, élu meilleur joueur du monde cette année.