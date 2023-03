Dribleur, pivot, altruiste... Randal Kolo Muani, la confirmation avec les Bleus

Rapide et capable de s'échapper dans la profondeur comme ses compères Mbappé et Coman, en témoigne ses courses sur l'aile droite que Nathan Ake et Virgil van Dijk ont eues toutes les peines du monde à contenir. Dribleur rapide et précis, il est également à l'origine du deuxième but des Bleus inscrit par Dayot Upamecano (2-0, 8e) après une merveille de coup franc d'Antoine Griezmann. C'est lui qui obtient la faute.

Seul ombre au tableau, son manque de réussite devant le but (37e et 59e), mais doté d'une palette technique profonde et complète, le Bondynois a marqué des points dans la tête du sélectionneur et des supporters. L'équipe de France a peut-être trouvé son nouveau numéro neuf.