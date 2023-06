"Quand vous m'achetez, vous achetez une Ferrari" : ces phrases cultes qui ont marqué la carrière de Zlatan

Ceux qui n'ont pas suivi les faits d'armes de l'attaquant prolifique connaissent au moins le personnage. Après plus de 22 années passées sur les pelouses du monde entier, Zlatan Ibrahimovic a annoncé la fin de sa carrière, ce dimanche 4 juin. S'il prend sa retraite à 41 ans, après avoir remporté quelques-uns des prix les plus prestigieux du football et marqué des buts avec les plus grands clubs, dont le Paris Saint-Germain, l'attaquant suédois laisse aussi derrière lui son lot de phrases cultes. C'est d'ailleurs avec l'une d'elle qu'il a mis fin à sa carrière. "Quand je me suis réveillé, il pleuvait, je me suis dit que même Dieu était triste", a-t-il lancé lors de son discours d'adieux au terrain. Une punchline à l'image de celles qui ont marqué sa carrière. En voici une sélection non exhaustive.