Racisme, homophobie, sexisme... Ce qu'a déclaré Noël Le Graët, entendu à l'Assemblée nationale

En revanche, l'ancien homme fort du foot français a eu beaucoup plus de mal à s'expliquer sur la gestion quotidienne à la Fédération de personnes sanctionnées (ou non) pour des comportements inappropriés. "Tous les cas ne remontent pas. On ne peut pas tout faire", justifie-t-il. "Qu'il y ait eu quelques petites erreurs, je veux bien l'assumer, mais je ne peux pas être accusé de tous les maux sur des faits qui ne me concernent pas directement", conclut-il. "J'ai passé énormément de temps à redresser la situation financière – jamais les amateurs n'ont touché autant –, je me suis bagarré avec de grands groupes français pour qu'ils reviennent à la Fédération après Knysna (le fiasco du Mondial de 2010, ndlr). Mais je suis moins à l'aise sur ces questions, je n'ai pas une formation de juriste."