Racisme : un cas de "blackface" secoue le basket français

Alain Béral ne l'entend pas de cette oreille, et estime disposer de deux solutions : "expliquer et sanctionner". La pratique du "blackface" provient d'une tradition américaine du théâtre itinérant américain, qui s'était effectivement répandue au XIXᵉ siècle. Un personnage d'esclave noir était joué par un acteur blanc grimé, et portait en outre tous les stéréotypes racistes de son temps : paresseux, voleur, menteur, et ignorant. Ce type de représentation raciste a même atteint le cinéma au début du siècle suivant, et jusque dans les années 30.

Si le "blackface" est immédiatement identifié comme une expression du racisme aux États-Unis au XXIᵉ siècle, il est parfois plus difficile de le faire admettre à ses adeptes occasionnels en Europe et en France. En 2017, le footballeur Antoine Griezmann s'était excusé, et avait retiré de ses réseaux sociaux une vidéo qui le montrait peint en noir et habillé en basketteur, lors de ce qu'il estimait être un hommage à l'équipe des Harlem Globe Trotters.