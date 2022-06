Rafael Nadal en finale de Roland-Garros : ses exploits en huit chiffres

6

Le champion du tennis n'a, en outre, disputé que six matches de plus de quatre heures : face à Paul-Henri Mathieu (4h53), John Isner (4h01), Novak Djokovic (4h37, 4h11 et 4h12) et Félix Auger-Aliassime (4h21). Son match le plus court n'a duré, en revanche, que 80 minutes contre l'Australien Sam Groth au 1er tour lors de l'édition de 2016.