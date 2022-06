Rafael Nadal atteint du syndrome de Müller-Weiss : quelle est cette maladie ?

Cette année, il avait fait son grand retour de la meilleure des manières, en ouvrant la saison à Melbourne, à l'Open d'Australie, et en remportant la compétition. Pour autant, le joueur le plus titré de l'histoire du tennis masculin reste lucide. "Chaque fois que je joue ici, je suis conscient que ça peut être mon dernier match dans ce tournoi. En un an, il se passe beaucoup de choses, et à ce stade de ma vie et de ma carrière, avec tout ce que j'ai, tout peut arriver", a expliqué l'Espagnol dimanche à l'AFP à propos de la compétition en terre battue. Le tennisman fêtera ses 36 ans vendredi.