Rapport sous 10 jours, organisation renforcée... Ce qu'a décidé le gouvernement après le fiasco du Stade de France

Deux jours après les incidents aux abords du Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, le gouvernement veut tirer les leçons. Ce lundi 30 mai, au ministère des Sports, se tenait une réunion avec les différentes parties prenantes, du ministre de l'Intérieur au consortium du Stade de France, en passant par la préfecture de police, le maire de Saint-Denis, l'UEFA et la Fédération française de football (FFF).

"Chacun a pu partager de façon transparente et constructive son analyse des incidents, de leurs causes et de leurs enchaînements", assure le ministère des Sports dans un communiqué. Comme l'a souligné le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au 20H de TF1, les supporters de Liverpool sans billet ou munis d'un faux sont dans le viseur des autorités. Entre 30.000 et 40.000 fans britanniques sans billet valable seraient "à l'origine des engorgements dans les accès au stade pour les spectateurs", indique le ministère. "Il est aussi ressorti que la fraude aux faux billets a été organisée et massive."

Le gouvernement a donc demandé "à l'UEFA de mener sans délai une enquête approfondie sur les failles constatées en matière de billetterie", enquête "indépendante" ouverte ce lundi soir par l'instance européenne organisatrice de la Ligue des champions.