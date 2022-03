EN DIRECT - Real Madrid - PSG : suivez le huitième de finale retour de Ligue des champions

Pour Paris, la route vers Saint-Denis passe par Madrid. Trois semaines après avoir remporté la manche aller (1-0) grâce à un but de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain se déplace au stade Santiago-Bernabeu pour le match retour, ce mercredi soir (21h). Un court avantage que les hommes de Mauricio Pochettino vont tenter de conserver pour se hisser en quarts de finale de la Ligue des champions, qu'ils n'ont sans doute jamais autant voulu gagner.

Car à la suite de l'invasion russe en Ukraine, l'UEFA a décidé de déplacer la finale au Stade de France. Une aubaine pour le club de la capitale, toujours en quête de sa première C1. Mais avant de se projeter sur Saint-Denis, les Parisiens vont devoir écarter le club le plus titré de la compétition. Le Real Madrid, privé ce soir de Casemiro et Ferland Mendy, a montré un visage plus que timide il y a trois semaines au Parc des Princes. Ils devront cette fois se hisser à un niveau supérieur pour renverser Paris et Kylian Mbappé, un temps incertain suite à sa blessure au pied à l'entraînement, en début de semaine.

Suivez le huitième de finale retour entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain :