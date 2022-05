22-1 lors d'un match de foot amateur : le résultat gelé et une procédure ouverte

"La logique aurait voulu que l'on prenne 30 ou 40 buts", a déclaré lundi, au quotidien La Provence, Salah Nasri, président du FC Septèmes. "On voulait terminer la saison honorablement, sans déclarer forfait et ainsi conserver l'éthique du championnat", a-t-il ajouté, évoquant la nécessité de réquisitionner la réserve parce que les joueurs de son équipe étaient "démobilisés" en cette fin de saison et n'avaient pas voulu faire le déplacement à Arles.