Tour de France : les coureurs positifs au Covid-19 ne seront pas forcément exclus

"La situation que nous connaissons actuellement sur le front de la pandémie est moins préoccupante que celle que nous constations au plus fort de la crise sanitaire, mais nous devons rester vigilants", a résumé David Lappartient, président de l'Union cycliste internationale (UCI).

Par conséquent, des tests seront obligatoires avant le départ et lors des deux journées de repos de l'épreuve. Les coureurs et personnels d'équipes sont concernés. Surtout, un test positif (un test antigénique confirmé par un test PCR) ne signifiera pas forcément une exclusion de la course. Néanmoins, la présence de symptômes chez le coureur sera notamment prise en compte. "La décision d’isolement éventuelle sera prise de manière collégiale par le médecin de l’équipe concernée, le médecin Covid-19 de l’épreuve et le Directeur médical de l’UCI", a précisé la fédération internationale.