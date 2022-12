REPORTAGE - Avec les supporters des Bleus au Qatar

La petite équipe profite des jours de récupération des Bleus entre deux rencontres, pour faire un peu de tourisme au Qatar, et pour affiner ses chants en vue du match-couperet contre la Pologne, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Dans les rues de Doha, les maillots bleus fleurissent un peu partout... et même des chèches bleu-blanc-rouge. Celui qui les a créés n'est pas un inconnu : Bertrand Roiné, un ancien handballeur international français expatrié à Doha il y a dix ans, et naturalisé qatari. "Quand on voit pendant les matches beaucoup de Français avec notre écharpe autour du cou, c'est une grande fierté", savoure-t-il.