REPORTAGE - États-Unis : après #MeToo, les pom-pom girls se réinventent

D’abord, ne les appelez plus "pom-pom girls". Si le terme sonne américain, il n'est en fait utilisé qu'en France. Aux États-Unis, on les appelle "cheerleaders", soit littéralement "meneuses d’encouragement"- les Québécois parlant même de "meneuses de claque". Mais quelle que soit la façon dont on les nomme, ces groupes qui accompagnent et encouragent les équipes sportives n'ont plus l'intention d'être confondues avec le décor. Il s’agit d’une discipline à part entière, avec ses règles et ses compétitions. Et depuis peu, celle-ci s'ouvre à de nouvelles catégories de population, comme on le découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article.