REPORTAGE - Mondial 2022 : en Argentine, on ne croit qu'en Messi

"Messi, c'est l'Argentin du peuple. Il est humble, bosseur, honnête, aime sa famille. C'est quelqu'un de sain, le meilleur, le plus grand, une idole", confie une mère de famille dans une rue de Buenos Aires. "C'est un dieu. Son talent est divin", complète un supporter, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Les Argentins sont motivés comme jamais, et prêts à donner de la voix par millions sur les avenues de la capitale, pour encourager Lionel Messi et toute son équipe. Une femme enceinte, rencontrée par notre envoyé spécial, a même déjà prévu d'appeler son fils Pedro Lionel, en hommage au n°10 de légende.