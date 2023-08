REPORTAGE - Rugby : avant France-Écosse, une semaine au cœur des Bleus

Les Bleus ont passé l'essentiel de la semaine au camping, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Il y a eu des journées en partie en famille, partagées entre leurs bungalows et le terrain d'entraînement, sur lequel ils ont transpiré comme jamais. Depuis ce vendredi, le décor a changé. À Saint-Étienne (Loire), ils ont investi un hôtel quatre étoiles bien plus luxueux. Cela ne modifie pas en revanche le soutien populaire, même sur cette terre de football. Et le plus sollicité s'appelle Antoine Dupont.