REPORTAGE - 24 heures du Mans : nuit blanche dans les coulisses de la course mythique

Au Mans, quand le soleil disparaît derrière les gradins et que survient la nuit, c'est souvent le début des ennuis. Les accidents et les glissades se multiplient, alors que les premiers signes de fatigue apparaissent chez les pilotes. À une heure du matin, les spectateurs sont encore déchaînés, comme on le voit dans la vidéo en tête de cet article, même si les plus petits commencent à sommeiller. La course mythique, une des plus importantes de la planète avec les 500 miles d'Indianapolis et le Grand Prix de Monaco, se déroule parfois devant des paupières fermées.