REPORTAGE - Mondial 2022 : avant le match contre le Portugal, tout le Maroc retient son souffle

On ne voit plus que les couleurs de l'équipe nationale. Drapeaux, t-shirts, casquettes, il semble que tout le pays ait enfilé le maillot des Lions de l'Atlas, dans l'attente du match contre le Portugal. Qu'on y croie, qu'on espère, ou un mélange des deux : "2-0, inch'Allah !", résume un marchand de Rabat, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus.