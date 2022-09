Retraite de Roger Federer : Nadal, Roddick, Roland-Garros... Les hommages du monde du tennis

"Cher Roger, mon ami et rival. J'aurais aimé que ce jour ne soit jamais venu. C'est un triste jour pour moi personnellement et pour le sport dans le monde entier. Ce fut un plaisir mais aussi un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec toi, de vivre tant de moments incroyables sur et en dehors du court", a écrit Rafael Nadal. Son père, Toni, a lui aussi salué le champion : "Rafael n'aurait pas été aussi fort sans Roger Federer. Il devait toujours élever son niveau. Avec Djokovic, chacun a fait évoluer le niveau de jeu des autres. C'est un très mauvais jour pour ceux qui aiment le tennis. J'ai un fils qui avait une admiration pour Federer, il attendait qu'il revienne et maintenant on sait que c'est son dernier match. Il avait la combinaison parfaite entre l'efficacité et la classe."