Records à la pelle, longévité, palmarès... l'immense carrière en Bleus de Lloris en chiffres

L'épopée de la France au Qatar, échouant seulement contre l'Argentine en finale (3-3, 2-4 t.a.b), a permis à Hugo Lloris de décrocher un (nouveau) record. Avec 145 capes, il est devenu le joueur le plus sélectionné de l'histoire de l'équipe de France. Il devance désormais Lilian Thuram (142), qui a longtemps semblé indéboulonnable. Au poste de gardien de but, il a créé un gouffre avec Fabien Barthez, second portier ayant le plus porté le maillot tricolore (87 capes).

Depuis sa première apparition avec la tunique frappée du coq, un soir de novembre 2008 contre l'Uruguay (0-0), il a disputé plus de 13.000 minutes en équipe nationale. Au cours de ces 14 années, et quelques mois, il a évolué sous les ordres de trois sélectionneurs : Raymond Domenech, Laurent Blanc et Didier Deschamps. À chaque fois, il est parvenu à se montrer indispensable. Finalement, l'aventure qu'il avait entamée contre la Celeste s'achève contre l'Albiceleste, un beau clin d'œil du destin.