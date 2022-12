Rétro : ces grands événements sportifs qui ont marqué l'année 2022

Après une fin de saison 2021 historique, où le titre s’est joué à quelques virages de l’arrivée du Grand Prix d’Abu Dhabi, le champion du monde de F1, Max Verstappen, a décidé d’écraser la concurrence au volant de sa Red Bull pour cette nouvelle saison. Avec 15 victoires sur 22 Grand Prix et un second titre de champion du monde acquis au Japon, dès la 18e étape de la saison, le jeune Néerlandais de 25 ans a décroché de nouveaux records de précocité, mais surtout un record qui semblait imbattable : celui du plus grand nombre de victoires sur une saison, co-détenu par les Allemands Michael Schumacher et Sebastian Vettel (13).