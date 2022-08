Retrouvailles, chocs, clubs français épargnés... ce qu'il faut retenir du tirage au sort de la Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille figurent dans des groupes relativement abordables. Placé dans le chapeau 4, le club phocéen peut remercier sa belle étoile. Les joueurs d'Igor Tudor n'ont pas qualification gagnée, loin de là, mais ils ont un vrai coup à jouer dans le groupe D. Et c'est déjà une excellente nouvelle. À partir des 6 et 7 septembre, ils croiseront le fer avec l'Eintracht Francfort - vainqueur de la Ligue Europa mais club le plus faible du chapeau 1 -, Tottenham et le Sporting Portugal. "Ça va être beaucoup d'émotions, beaucoup de suspense, un groupe qui va se jouer sur de petits détails", a pronostiqué Pablo Longoria, le président espagnol de l'OM. "Ça sera un groupe très intéressant, très ouvert, avec des matchs où toutes les équipes peuvent gagner", a-t-il ajouté.

Les Parisiens ont, sur le papier, plus de travail. Mais ils évitent également les gros mastodontes continentaux. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont hérité d'une Juventus Turin sur le déclin, de Benfica et des Israéliens du Maccabi Haïfa. En théorie, le club de la capitale a tout les atouts en main pour finir, sans grande difficulté, en pôle position.