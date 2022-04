REVIVEZ - Coupe du monde 2022 : les Bleus avec le Danemark et la Tunisie, leur 3e adversaire pas encore connu

Si le sort aurait pu être plus cruel, les joueurs de Didier Deschamps - présent avec son staff et Noël Le Graët à Doha pour l'occasion - ne devront toutefois pas sous-estimer leurs adversaires. Le Danemark du miraculé Christian Eriksen est l'une des meilleures équipes de ces dernières années sur le Vieux Continent. Sortis dès les huitièmes de finale par le futur finaliste croate (1-1, 3-2 TAB) en 2018, ils restent sur une performance collective particulièrement remarquable. Les protégés de Kasper Hjulmand avaient étonné lors du dernier Euro, passant même tout près de rallier la finale. "La France est l'un des grands favoris, avec tellement de talents, et c'est le tenant du titre [...]. Mais je vous conseille de vous préparer car on a une très bonne équipe et on sera prêt à se battre", a mis en garde le sélectionneur scandinave, avec un sourire. "Il faut avoir beaucoup de respect" pour le Danemark, a confirmé "DD". Petit clin d'œil du destin, la France était dans la poule du... Danemark lors de ses deux triomphes sur la scène mondiale (1998, 2018).

La Tunisie reste, elle, l'une des références du continent africain. Pour ce qui est du quatrième larron de ce groupe, difficile, pour l'instant, de s'avancer.