REVIVEZ - France-Côte d'Ivoire (2-1) : les Bleus s'imposent sur le fil

Alors que l'on semblait s'acheminer vers un match nul relativement logique, Aurélien Tchouaméni en a décidé autrement. Le Monégasque a repris victorieusement un corner parfaitement tiré par Mattéo Guendouzi pour signer son premier but en sélection et offrir la victoire aux siens dans le temps additionnel (2-1, 90'+2). "C'est juste le fruit du travail. J'ai différents objectifs et là, par exemple, marquer mon premier but était un objectif. Maintenant, on va passer à autre chose", s'est réjoui le milieu de terrain. Le Lensois, Jonathan Clauss, a, lui aussi, pu goûter aux joies de la sélection, pour la première fois.