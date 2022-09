Roger Federer : une défaite en guise d'adieux

À 41 ans, et après 20 titres en Grand Chelem, le natif de Bâle avait annoncé il y a une semaine qu'il allait tirer sa révérence et clore près de 25 années d'une carrière époustouflante après cette rencontre, disputée sous le regard de sa famille et de nombreuses personnalités du monde tennis venues lui rendre hommage. Un match dont l'enjeu sportif importait finalement bien peu en regard du départ de celui qui restera l'un des plus grands sportifs de tous les temps.