Roland-Garros : battu, Jo-Wilfried Tsonga tire sa révérence

C'est un monument du tennis français - et même mondial - qui tire sa révérence à 37 ans. 261 semaines dans le top 10 à l’ATP, 308 semaines comme numéro 1 français au classement mondial, 121 victoires lors des tournois du Grand Chelem - plus haut total pour un joueur français -, plus de 700 matchs disputés pour 467 victoires, 45 victoires contre le Top 1018 titres gagnés (seul Yannick Noah, en son temps, a fait mieux côté tricolore)... les chiffres font tourner la tête mais ne disent pourtant pas tout de la carrière de "Jo". Tête d'affiche d'une génération française dorée, à l'époque où le "Big Three" a dominé le tennis mondial, il a su se faire une place de choix dans le panthéon de son sport. Et dans le cœur du public.